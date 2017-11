Perú vs Nueva Zelanda: ¿Blanquirroja ya no jugará repechaje por caso de dopaje? [VIDEO]

El delanteroPaolo Guerrerohabría dado positivo en prueba antidopping según la cadena de televisión deportiva ESPN. A solo siete días del partido del repechaje que enfrentará a Perú vs Nueva Zelanda, la noticia le cae como un balde de agua fría a todos los hinchas.



Es que este caso de antidopping genera zozobra y hace sentir a los hinchas peruanos más lejos de alcanzar el sueño del Mundial Rusia 2018. Un rumor se viralizó en redes sociales debido a esta prueba, Perú no jugaría el repechaje.



Lo cierto es que esto es solo un rumor ya que la sanción sería solo para el jugador y no para todo el equipo. De confirmarse que Paolo Guerrero consumió "una droga social", el delantero podría permanecer sin jugar de dos a cuatro años.



Sin duda, la noticia es triste para los hinchas peruanos, quienes ven en Paolo Guerrero una pieza clave para enfrentar al equipo de Nueva Zelanda. El 'Depredador' hizo el gol decisivo contra Colombia que permitió a la blanquirroja pasar al repechaje.



Paolo Guerrero se perdería los dos partidos por el repechaje que se jugará primero en Nueva Zelanda y luego en Perú. Hasta el momento, ni los jugados ni el entrenador Ricardo Gareca se han pronunciado sobre el hecho.

