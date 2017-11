Paolo Guerrero: Paolo Hurtado apoya incondicionalmente al 'Depredador' [VIDEO]

El problema de pasa Paolo Guerrero, el cual lo dejará fuera de combate para los duelos de repechaje ante Nueva Zelanda, ha sido motivo para muchos comentarios en las redes sociales. Además, algunos personajes vinculados al balompié nacional se han pronunciado acerca del tema.



Uno de ellos fue Paolo Hurtado, volante de la selección peruana, quien expresó su apoyo incondicional a Paolo Guerrero durante una entrevista con RPP Noticias.



"Es un tema delicado, el grupo respalda al capitán y todos estamos con él”, sostuvo Hurtado sobre Paolo Guerrero. Él agregó que está muy contento de representar a la blanquirroja ante Nueva Zelanda.



"Este es un buen momento porque las cosas se me están dado y es fruto del trabajo que vengo haciendo. Gracias a Dios que no he llegado en una lesión y estoy bien físicamente. No hay presión, nosotros hemos trabajado para esto, y es muy importante porque nos jugamos la clasificación al Mundial”, manifestó el volante sobre el mencionado encuentro que se perderá Paolo Guerrero.



A través de las redes sociales, los hinchas están dando muchas muestras de apoyo a Paolo Guerrero. Ellos rechazan que el jugador, ídolo del elenco peruano, haya incurrido en una lamentable actitud.