Paolo Guerrero: médico de la selección peruana descartó contaminación de muestras

Son muchos los hinchas de Paolo Guerrero los que están consternados por el problema que le impedirá jugar los dos partidos del repechaje ante Nueva Zelanda. El jugador, considerado como el 'Messi peruano por Martín Liberman, fue blanco de muchas especulaciones por ello.



Pero en medio de los rumores, algunos personajes han dado la cara para tocar directamente el tema. Tal fue el caso de Julio Segura, médico de la selección peruana, quien habló con Radio Nacional sobre el caso de Paolo Guerrero.



"En la selección sabemos lo que es el control antidoping. Por lo tanto no usamos sustancias que produzcan doping. Es lamentable lo que pasó con Paolo Guerrero, pero estoy seguro que no hubo ningún problema por parte de nosotros", manifestó.



El galeno fue claro, además, en descartar una posible contaminación de la muestra de Paolo Guerrero tras el duelo con Argentina, tal como había sugerido otro médico apellidado Benítez, quien colabora con el elenco nacional.



"Tengo entendido que Benítez pidió colaborar y estuvo en el control. No creo que hayan dejado frascos abiertos, sería muy raro. Además, el que hizo el examen fue el médico de la comisión médica de la Conmebol. Los frascos se cierran y lacran, luego se abren y se vuelve utilizar, ningún frasco puede quedar abierto", sostuvo en la conversación sobre el caso Paolo Guerrero.



Segura también habló sobre el estado de salud del jugador antes del encuentro contra los gauchos. Afirmó que Paolo Guerrero tuvo una fuerte gripe.



"Paolo Guerrero estuvo con un proceso gripal, incluso terminó con una traqueitis, pero lo pudimos recuperar gracias a su esfuerzo. Recibió medicamentos, antibióticos y analgésicos, medicamentos que no tienen ningún problema con el dopaje", apuntó.