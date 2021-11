Paolo Guerrero tiene el corazón lleno de alegría, no solo por el nuevo título de Alianza Lima, también por el momento que vive su ‘Compadre’ y mejor amigo del fútbol, Jefferson Farfán, quien pudo dar una nueva vuelta olímpica con el cuadro blanquiazul y que parece animarlo a no descartar un posible regreso a Matute.

“Estoy feliz, muy feliz por el club, por Jefferson, mi compadre. Él vino a Alianza para ser campeón y sale campeón. Soy hincha de Alianza Lima, de toda la vida. Mi familia también lo es. Me siento feliz por que Alianza hizo mérito todo el año y es un justo campeonato”, expresó Paolo Guerrero a RPP.

Este nuevo título victoriano ha despertado en el goleador las ganas de ponerse la blanquiazul. “Claro que me gustaría jugar por Alianza. No descartó nada en este momento, pero ahora estoy enfocado en mi recuperación. Tengo que seguir trabajando para volver a las canchas y no tener problemas para continuar jugando en alto nivel”, agregó el ‘Depredador’ quien participó en el encendido del árbol navideño y la campaña de uno de sus auspiciadores.

Alianza Lima es el flamante campeón de la Liga 1 2021. El equipo blanquiazul se corona en lo más alto del fútbol peruano luego de vencer por 1-0 en el global a Sporting Cristal. Mira las reacciones de los hinchas íntimos.

Paolo Guerrero: “Espero llegar a marzo 100% recuperado”

El también delantero de la selección peruana reconoció que tiene muy pocas chances de cara a la próxima fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 ante Colombia y Ecuador. “Tengo que ser realista. Es muy temprano para decir que estaré en los partidos de enero. Espero estar en la fecha de marzo y llegar ciento por ciento recuperado y para eso me estoy preparando. Espero que podamos ganar estos dos partidos que se vienen, que es el objetivo y desde ahí pensar en los dos próximos”, señaló.

Paolo Guerrero reconoce que está en deuda con la selección peruana en estas Eliminatorias. “No he participado en la gran mayoría de partidos de este ciclo. Cómo no voy a tener una espina, por no participar en estos últimos encuentros que tiene la selección previa a la clasificación al Mundial”, admitió.

Paolo Guerrero: “Imagino que regresaré en cuatro meses”

El ‘Depredador’ ahora solo le quedará alentar desde las gradas a la ‘Blanquirroja’. “Es super importante estar siempre con mi selección, con mis compañeros, estar de alguna manera alentándonos, pero yo tengo que seguir recuperándome y estoy enfocado en eso”, agregó.

Paolo Guerrero se muestra feliz al lado de Jefferson Farfán (Foto: Nike)

Finalmente, dio aquella noticia que los hinchas no desean escuchar. “Tenemos un plan de trabajo (en la Videna). Me imagino que de aquí a tres o cuatro meses debería estar regresando a jugar, pero paso a paso, con calma. No puedo apresurarme”, comentó.