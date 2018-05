Paolo Guerrero emocionado por volver a jugar tras sanción: "Soy inocente, no quiero dejar el fútbol" [VIDEO]

Paolo Guerrero volvió a jugar luego de 6 meses de sanción. El delantero ingresó en Flamengo en la victoria 2-0 ante Internacional por la fecha 4 del Brasileirao. Esto fue lo dijo tras finalizar el partido. ¡Como nunca lo viste!



"Estoy emocionado. Es increíble vivir esto por los 6 meses que pasé, por una injusticia, apartado de los campos. Gracias a Dios jugué hoy y estoy con mucha confianza porque soy inocente", señaló conmovido Paolo Guerrero.



"Ahora a comenzar a prepararme porque quiero estar jugando, el fútbol es mi pasión, mi vida, y no quiero dejar el fútbol", añadió el capitán de la selección peruana.

Video: Declaraciones de Paolo Guerrero

"No hice absolutamente nada que me complicara porque soy un jugador profesional, porque me cuido. Sé qué cosas tomar e ingerir. Entonces yo tengo mucha confianza", sentenció Paolo Guerrero.