Paolo Guerrero: La emotiva canción que le dedicó Pedro Suárez-Vértiz [FOTOS y VIDEOS]

Paolo Guerrero no va al Mundial Rusia 2018 y nos duele a todos. Ante esto, el cantante Pedro Suárez-Vértiz dedicó una canción al ‘Depredador’ tras la sanción del TAS al delantero peruano.



Pedro Suárez-Vértiz, autor de canciones emblemáticas en el rock nacional como ‘Me estoy enamorando’ y ‘Cuando pienses en volver’, eligió ‘Rara Soledad’ para animar a Paolo Guerrero.



"Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía", inició el mensaje Pedro Suárez-Vértiz a Paolo Guerrero.



"Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos de tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú", finalizó Pedro Suárez-Vértiz, acompañando el texto con la canción.



En el video que dedica Pedro Suárez-Vértiz a Paolo Guerrero hay fotografías del peruano, mientras la letra invita a reflexionar sobre aquello que no podemos evitar.



"La ventana ya está abierta y no me pienso suicidar. Lo de ayer son solo cosas repentinas que si no las olvidas nada puede continuar", es parte del mensaje de Pedro Suárez-Vértiz a Paolo Guerrero en ‘Rara Soledad’.



El TAS sancionó este lunes a Paolo Guerrero con 14 meses por dopaje, dejándolo sin posibilidad alguna de ser convocado con la selección peruana para jugar en Rusia 2018, en la que la Blanquirroja reaparece tras 36 años de ausencia en el Mundial.

