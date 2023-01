Listo para firmar. Paolo Guerrero logró superar las pruebas médicas en Racing de Argentina una situación que había generado mucha expectativa entre los hinchas de ‘La Academia’ y el entorno del ‘Depredador’. Superado este requisito el delantero se dirigió hasta las oficinas de club para poner la firma sobre su nuevo contrato para el 2023 y desde mañana sumarse a los entrenamientos.

A su salida del Centro Médico Deragopyan el goleador no pudo evitar a la prensa argentina. “ Me siento bien, feliz de estar aquí y de haber pasado todas las pruebas, esper estar cuanto antes entrenando y poniéndome a punto, además de jugar ”, expresó con la satisfacción de haber superado cada uno de los análisis del cuerpo médico.

Los periodistas también le preguntaron sobre su conocimiento de Racing. “ No necesito preguntar mucho de Racing, cuando estuve en argentina entrenando fui al ‘Cilindro’ me gustó conocer, grabé un comercial en ese estadio. Las palabras sobran. Tiene a Fernando (gago) que es un jugador que le gusta presionar arriba, es un equipo ganador ”, señaló.

Paolo Guerrero habla tras superar pruebas médicas en Racing (Video TyC Sport)

¿Qué mala noticia recibió Paolo Guerrero de Racing?

En medio de la alegría por superar las exigente pruebas médicas Paolo Guerrero reconoció que esta temporada no podrá usar la clásica casaquilla número nueve que hizo famosa con la selección peruana, Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre.

Los periodistas le preguntaron sobre la numeración de su nueva camiseta, dada cuenta que está se cuentra en posesión de Gaston Nicolas Reniero. “ Ya se que no voy poder usar la casaquilla nueve, no hay ningún problema, no juego con la camiseta, por el número quiero decir, a mí me da igual con qué número me toque jugar ”, expresó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su verdadera condición física?

También se tomó unos segundos para aclarar los rumores sobre su estado físico. “ Mi último partido ha sido en octubre, porque el Brasileirao acabó en noviembre por el mundial y por vacaciones paramos ”, aclaró a los micrófonos de TyC Sports.

También pudo conocer que Ricardo Gareca habría influido en su fichaje con buenas recomendaciones. “ No sabía, lo que hablé con Rubén (Capria) y cn Fernando fueron más temas futbolísticos ”, agregó.