Waldir Sáenz entiende lo que es ser ídolo de un club y no retirarse con la casaquilla tus amores, pues sus últimos goles los vieron los hinchas de Sport Boys y Walter Ormeño. Con esa experiencia el goleador histírico de Alianza Lima no tuvo reparos en opinar sobre el momento de Paolo Guerrero con Racing Club.

“ Uy ahora que van a decir....Él sabe cuándo va a llegar a Alianza Lima , nosotros no podemos exigir a ningún futbolista cuando tiene que venir a jugar al equipo que son hinchas ”, dijo el exgoleador vitoriano.

Para el popular ‘Wally’ llegada del ‘Depredador’ al fútbol argentino demuestra que todavía sigue en vigencia. “ Ellos tiene una profesión y saben cómo la manejan, cuándo y en qué momento pueden llegar, además en qué estado físico pueden hacerlo. Si Paolo está jugando afuera, es porque tiene la capacidad para hacerlo ”, añadió.





Waldr Sáenz comentó el pase de Paolo Guerrero a Racing (Video: YouTube)

“Paolo Guerrero tapará la boca a muchos ”

Los buenos deseos de Waldir Sáenz fueron acompañados por esa sed de revancha de todo goleador. “Dios quera que le vaya bien, de verdad le deseo toda la suerte del mundo, y ojalá le pueda tapar la boca a muchos y a toda la gente que ha estado en contra de él ”, expresó.

Para el ‘goleador histórico de Matute’ no hay duda que Guerrero puede cumplir su deseo de retirarse con la camiseta blanquiazul. “ Él es hincha de Alianza Lima y va a seguir siéndolo toda la vida. Nadie se lo va a quitar. Hay gente que no está de acuerdo por el hecho que no ha llegado. Es un tema de él, no es un tema de nosotros, yo hubiera querido que Paolo llegara a Alianza Lima cinco años atrás, pero la decisión la toman los futbolistas no los hinchas ”, finalizó.

Waldir pide más refuerzos para ALianza Lima

Pese a que Alianza Lima fichó a Andrés Andrade, Pablo Sabbag, Santiago García y Gabriel Costa, para Waldir Sáenz, estas contrataciones no son suficientes para que los íntimos logren marcar la difenrencia en la Copa Libertadores.

“Alianza Lima está haciendo un buen equipo, pero creo que para competir en Copa Libertadores le falta un par de jugadores más. En el campeonato local creo que estará complicado que lo tumben, pero siendo conscientes, y no habiendo hecho una buena Copa Libertadores pasada, ahora saben que tienen que ir de la mejor manera”, señaló a GOLPERÚ.