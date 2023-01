La noticia que sacudió el ambiente futbolístico peruano es el próximo paradero de Paolo Guerrero. Cuando se pensaba que el delantero estaba sufriendo por no conseguir equipo, ya que ni en Alianza Lima había interés en él, apareció la opción de Racing de Avellaneda, equipo en el que jugará por todo el 2023.

Paolo Guerrero le contestó en sus redes sociales a un seguidor que le cuestionó el haber firmado por Racing de Argentina en lugar de Alianza Lima. El ‘Depredador’ sorpendió con su respuesta.

“Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés” , contestó el atacante al seguidor que le hizo la pregunta en cuestión.

Paolo Guerrero jugará en Racing en el 2023

A los 39 años de edad Paolo Guerrero asumirá uno los más grandes retos de su carrera. Desde Argentina informan que el atacante peruano será nuevo jugador de Racing de Avellaneda , club en el que jugará toda la temporada 2023.

El periodista César Luis Merlo informó que el ‘Depredador’ llegó a un acuerdo con el club argentino por un año y estará viajando en las próximas horas para pasar las pruebas médicas y luego firmar un contrato que lo unirá a la ‘Academia’ por un año.

El contrato que firmará el atacante nacional comprende un monto fijo de sueldo y otra en objetivos. De esta manera, Paolo Guerrero jugará la liga argentina y la Copa Libertadores 2023.

Paolo Guerrero será refuerzo de Racing. Llegará al país en las próximas horas y, tras superar la revisión médica, firmará su contrato con la institución.



