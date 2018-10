Las bromas entre amigos no conocen límites. En una reciente publicación en Instagram, Paolo Guerrero troleó a su amigo Jefferson Farfán cuando este quiso dejar entrever que el capitán de la selección pensaba en matrimonio con Thaísa Leal. En ese instante, el Depredador mencionó a Yahaira Plasencia y todo se salió de control.

En la publicación de Paolo Guerrero, el futbolista posa al lado de Roberto Guizasola, quien acaba de contraer matrimonio el último fin de semana. El capitán de la selección peruana estuvo como invitado en la recepción y escribió el siguiente mensaje como leyenda de la foto:

"Felicidades a un hermano, amigo, compañero. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. #senosfueunomas", escribió Paolo Guerrero. Ante este comentario, Jefferson Farfán quiso jugarle una broma a su hermano y le dejó como comentario este mensaje:

Troleo de Paolo Guerrero a Jefferson Farfán en Instagram Troleo de Paolo Guerrero a Jefferson Farfán en Instagram

"Hermano están que se nos caen nuestros SOLDADOS. Ahora dentro de poco te me vas tú también y me quedo solo", puso Jefferson Farfán en la foto. Rápidamente, Paolo Guerrero vio esto y no se le ocurrió mejor forma de devolverle el chiste a la Foquita que recordarle a Yahaira Plasencia.

"Jefferson, eres el próximo con la Yaha" , rápidamente, este comentario fue captado por varios de los seguidores de los futbolistas quienes comenzaron a especular entre Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia.

Al ver todo lo que se había ocasionado, el jugador del Lokomotiv de Rusia le respondió con todo a su amigo Paolo Guerrero. "Oe mongol deja de hablar estupideces. La gente piensa que es verdad tarado. Yo no me caso ni con mi mamá ahorita. Estoy enfocado en lo mío nomás. Todo es joda"

Cuando todos pensaban que con esa respuesta, Paolo Guerrero ya no volvería a responder por todo el alboroto y titulares que ocasionó con su broma, el Depredador sorprendió troleando nuevamente a Jefferson Farfán.

"¿Será cierto eso? hahahahahahahahaha", escribió Paolo Guerrero junto a varios emoticones de risa. El comentario del capitán fue del agrado de muchos de sus fanáticos en Instagram, quienes piensan que es muy bueno con sus bromas.