Paolo Guerrero podría quedarse sin entrenador en Inter de Porto Alegre. Eduardo Coudet ha protagonizado una importante rabieta como consecuencia de no haber conseguido alegrías desde su regreso al Campeonato Gaúcho, tras la suspensión de la competencia por la pandemia de COVID-19. El DT expresó su molestia por algunos detalles puntuales al punto de pensar en dar un paso al costado.

Luego del último empate 1-1 ante Esportivo, el popular ‘Chacho’ perdió la paciencia por las malas condiciones del campo de juego e incluso lanzó una advertencia que preocupó a todos los hinchas colorados. “Si necesitan preparar a un equipo para jugar así, busquen a otro entrenador”, contó el argentino a la prensa y reconoció que el estado del césped perjudica sus planteamientos.

Eduardo Coudet reconoció que su equipo siempre plantea juego y necesita un buen escenario. “Yo no me preparo para tirar la pelota para arriba, me gusta jugar bien al fútbol o al menos intentarlo. Pero la verdad es que esperamos tener mejores condiciones. Es más fácil destruir que construir, pero el equipo que busca construir necesita tener un buen césped”, señaló.

El entrenador de Inter de Porto Alegre, arrastra esta molestia desde el partido perdido ante Gremio en el estadio Centenario de Rio Grande do Sul. “Entiendo que obviamente nos falta ritmo pero es horrible este campo de juego”, señaló el argentino que ha buscado que el estadio Beira-Rio, luzca en perfectas condiciones, pero no ha podido ser utilizado por decisión de las autoridades.

El entrenador de Paolo Guerrero espera no tener estos problemas este miércoles cuando enfrente al Aimoré por una jornada más del Gauchao y que el gramado le permita desarrolla su estilo de juego y no perder la calma como lo hizo la semana pasada con el jugador argentino Walter Kannemann y tuvo que ser controlado por Andrés D’Alessandro.