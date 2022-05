Sigue la cuenta regresiva para Paolo Guerrero y ahora solo tiene cuatro días para llenarle los ojos a Ricardo Gareca y demostrarle que está en condiciones de subirse a ese vuelo con destino a Qatar y con escala en Barcelona, este sábado 28 de mayo por la noche. El ‘Depredador’ reapareció este martes, en San Luis, pero no pudo ser evaluado por el comando técnico de la selección peruana.

El goleador histórico de la selección peruana llegó, sobre las 8 y 30 de la mañana, a la Videna a bordo de una camioneta de color negro y rápidamente fue en busca de su ropa de entrenamiento, pero su cronograma de trabajos indicaba gimnasio y después ser atendido por el departamento de fisioterapia.

Paolo Guerrero compartió parte de su trabajo levantando una importante cantidad de peso focalizado en las articulaciones inferiores. El artillero rotuló el video de su storie en Instagram con “Furioso” junto a un emoji de fuego y otro mostrando un rostro de esfuerzo .

Paolo Guerrero compartió parte de su entrenamiento en videna (Video: @guerrero9)

El artillero de la ‘Blanquirroja’ no pudo acompañar al resto de jugadores a los que se sumó Pedro Aquino, procedente de México, y la de Christian Ramos, quien no viajó a Buenos Aires con Club Alianza Lima, debido a una lesión muscular y al igual que el ‘Depredador’ busca recuperarse en la Videna para llegar a ser parte de la lista de viajeros este sábado.

Paolo Guerrero: “Me rayaron todo el carro”

Paolo Guerrero abandonó el predio de la FPF, sobre la 1: 20 de la tarde, y se detuvo para atender a algunos fanáticos que lo aguardaban a la salida y aprovechó la presencia de los periodistas para hacer un reclamó que sorprendió a los hombres de prensa. “ Muchachos con cuidado, porque el otro día me rayaron todo el carro ”, dijo el goleador para levantar su luna y partir rumbo a casa.

Paolo Guerrero entrenó en la Videna (Video: Movistar Deportes)

Paolo Guerrero no fue considerado en la lista de 28 jugadores convocados por Ricardo Gareca para el repechaje a Qatar 2022, sin embargo, el seleccionador de la ‘Blanquirroja’ dejó abierta la posibilidad que el capitán de la selección peruana pueda ser incluido del último momento.

“ No me gustaría ser repetitivo, Paolo tiene un periodo de recuperación que la selección no quiere alterar por la salud del jugador. De ver una recuperación podríamos ver algo ”, dijo el entrenador del combinado patrio, dejando abierta la posibilidad con la condición de ver al goleador hacer una práctica completa de fútbol en los próximo días.





