Paolo Guerrero brindó entrevista a ESPN: Habló de Daniel Peredo, la selección peruana y el Mundial [VIDEO]

Paolo Guerrero rompió su silencio y habló para ESPN Perú. El delantero, quien entrena de manera diferenciada en Argentina, se refirió a la muerte de Daniel Peredo, la selección peruana, Ricardo Gareca y el camino a Rusia 2018.



Sobre su sanción FIFA, Paolo Guerrero comentó: "Mi situación ya pasó. Físicamente me siento bien. Mentalmente tengo que regularizar porque a veces me desespero por jugar al fútbol. Cuando a uno le quitan lo que más le gusta hacer, sufre".



¿Perú está obligado a pasar a octavas de final en el Mundial? "No tenemos nada que envidiar. Perú ha demostrado que físicamente somos muy buenos. Y también tenemos esa técnica y ese talento para jugar al fútbol. Tenemos la obligación de pasar a octavos de final de la Copa", puntualizó Paolo Guerrero.



MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA DE PAOLO GUERRERO VÍA YOUTUBE

Asimismo, el 'Depredador' elogió el trabajo de Ricardo Gareca en la selección peruana. "Es una grande, un fenómeno. El profe Gareca es una gran persona, gran estratega. Tiene mucha llegada al jugador, como todo el cuerpo técnico. Espero hacer una gran Copa y continuar con ellos porque supieron manejar muy bien al grupo".



Paolo Guerrero también lamentó la repentina muerte del narrador deportivo Daniel Peredo. "Se tuvo que ir, falleció. Fue inesperado. Fue como un baldazo de agua fría para todos los peruanos. Espero que descanse en paz. Todos los peruanos estamos tristes por la pérdida".



Finalmente, Paolo Guerrero agradeció al hincha peruano con todo su apoyo. "Agradecerles por todo el cariño, por todos los deseos que siempre me brindan. Espero seguir retribuyendo esas alegrías".