La última derrota de Racing (1-0) ante Argentinos Juniors, ha pintado el escenario perfecto para que el inminente debut de Paolo Guerrero se pueda dar antes de lo esperado. El rendimiento de Maximiliano Romero, su competidor en el puesto, ha sido cuestionado por todos los hinchas quienes ahora piden al ‘Depredador’ y el peruano no ha dudado en responder a los hinchas con un mensaje pra los oídos de Fernando Gago.

El goleador fue captado en el estadio Diego Armando Maradona por las cámaras de ESPN y reconoció que esta con muchas ganas de empezar a trabajar con Fernando Gago desde este lunes, pensado en el duelo con Tigres, el próximo domingo en el ‘Cilindro ’.

“ Si pudiera obvio me cambio y entro, pero estoy siguiendo los pasos que me el profesor Roberto (Luzzi) me pasa y me da, así que todo lo tomo con tranquilidad, como él me pide. Me dice: ‘tranquil, vas a estar bien”. Pero tú sabes que el jugador siempre quiere estar, siempre quiere jugar. Hay mucha ansiedad y la tengo que manejar ”, expresó.

Paolo Guerrero confesó sentir ansiedad por debutar con Racing (ESPN)

Paolo Guerrero: “Me hubiera gustado llegar en el 2018″

Para Paolo Guerrero el primer reconocimiento con sus compañeros ha sido importante. “ Me encuentro muy bien. Después de estas dos semanas, me siento increíble. Fue fundamental entrenar junto a mis compañeros y poder conocerlos ”, dijo el delantero que sin embargo aún no ha podido trabajar bajo las órdenes de Fernando Gago, algo que se podría dar esta semana ante la urgencia de triunfos en la ‘Academia’.

Las redes sociales piden al ‘Depredador’ por encima de los jóvenes delanteros de Racing. “ No se puede perder esos goles Romero, que juegue ya Paolo Guerrero y de escuela de como definir ”, “ Si Paolo Guerrero no empieza a jugar en modo Corinthias no sé qué va a ser de Racing en la Copa ”, “ Guerrero no puede seguir fuera de lista ”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

El goleador desde el estadio de Argentinos Juniors comentó a los hinchas por qué no se dio su llegada en el 2018 “ Me hubiera gustado jugar en ese momento, pero tenía un precontrato con Inter de Brasil. Cuando me volvió a aparecer la oportunidad no lo dudé porque me motiva. Rechacé otros clubes para venir acá” , dijo el peruano.

Palo Guerrero: “Sé que los defensores son muy rudos”

Finalmente, dejó un mensaje de optimismo para los hinchas de la ‘Academia’ que ya desean verlo en el campo. “Sé que el fútbol argentino se corre mucho, es intenso y no hay espacio. Los defensores son muy rudos y eso lo tengo en cuenta. Veo mucho y espero poder estar pronto para poder jugar”, concluyó.

