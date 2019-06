Paolo Guerrero: Esto cuesta su camiseta en el 'Polvos Azules' de Porto Alegre |VIDEO |FOTOS

Porto Alegre vive la pasión del fútbol los 356 días del año y no solo por la Copa América. Esto se puede notar en las calles, en los mercados y en los bares temáticos de la ciudad en honor a los grandes equipos de esta ciudad como lo son Internacional y Gremio.



Los hinchas de Inter de Porto Alegre vive enamorados del delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero , delantero del equipo colorado y uno de los atacantes más peligrosos de Brasileirao. La casaquilla del 'Depredador' está agotada en la tienda oficial del club, pero eso no ha sido problema para conseguir una.



Hemos llegado hasta un mercado lo más parecido a ser nuestro 'Polvos Azules' para encontrar la casaquilla de Paolo Guerrero y no fue muy difícil encontrarla y además poder obtener la camiseta alterna a un precio sin competencia.

Camista de Paolo Guerrero una de las más populares de Porto Alegre.

La camiseta oficial de Inter de Porto Alegre es vendida a 200 reales (173 soles), pero aquí en 'Pop Center" la podemos encontrar por solo 30 reales (25 soles) con el nombre de Paolo Guerrero. También se venden camisetas del Santos, pero encontrar una con el nombre de Christian Cueva fue una tarea casi imposible.