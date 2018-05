Paolo Guerrero: Esto dijo el francés Eric Cantona sobre su caso ante la FIFA [VIDEO y FOTOS]

El nombre de Paolo Guerrero está en boca de las principales figuras del fútbol mundial. Una de ellas es el francés Eric Cantona, quien la semana pasada visitó a la selección peruana para la elaboración de un documental sobre el fútbol peruano y no fue ajeno al tema que conmueve a todo el país.



El artillero no sólo ha mostrado su admiración por el crecimiento de la selección peruana , sino también por la historia de Paolo Guerrero "Estoy seguro que con esta posibilidad de jugar un mundial desde que era un niño. El fútbol es pasión. Todos se apasionan con el fútbol. Tienen que considerar esto, pero en las instancias del deporte a veces tienen a gente que nunca ha jugado. Ellos no entienden lo importante que es esto para los futbolistas", dijo



Asimismo, la estrella cuestionó el sistema que hoy deja a Paolo Guerrero fuera de Rusia 2018. "El sistema es así, el fútbol es un negocio para todos. Estoy seguro que un jugador pagaría dinero para poder jugar al fútbol en ese nivel. Para la ley él es culpable. Pero tienen que pensar que es un futbolista que tiene más de 30 años y quizá es su última oportunidad de jugar un Mundial", dijo para ESPN.



La defensa a Paolo Guerrero no quedó allí para el francés. "La selección peruana pierde a un gran jugador, al líder. Algunas personas dirán: clasificamos sin él los últimos partidos, pero ¿puedes jugar 3 partidos sin un líder? Es más difícil cuando tienes más partidos por jugar. Claro que es importante, por el espíritu del equipo, por el espíritu de la gente. Pero tienen un gran entrenador, puede manejarlo... Me gusta mucho ese entrenador", aseveró.