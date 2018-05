Paolo Guerrero: Esto sintió delantero al escuchar a hinchas de Flamengo corear su nombre [VIDEO y FOTOS] 

Paolo Guerrero está de vuelta y para quedarse. El goleador de Flamengo y capitán de la selección peruana no ocultó su emoción tras volver seis meses después a jugar en el Maracaná.



Para Paolo Guerrero fue un sueño cumplido volver a sentir el calor de la torcida que coreó su nombre cuando lo vio entrar al campo de juego. "Maracaná es la casa del Flamengo. Ver un estadio lleno de hinchas cantando mi nombre fue increíble, son momentos especiales que te dejan marcado para toda la vida", dijo el goleador de la selección peruana.



El delantero de la selección peruana reconoció que tuvo muchas ansias por su regreso con Flamengo. "Fue un día esperado por mí. Gracias a Dios regresé, conseguimos ganar, pero quería hacer mi gol, obviamente", contó Paolo Guerrero.



Paolo Guerrero no oculta su emoción tras su vuelta a las canchas

Paolo Guerrero reconoce que se encuentra falto de ritmo, pero además se ha visto perjudicado en otros aspectos de su vida. "Me ahogué un poquito dentro del campo. Pero creo que todo eso lo voy a recuperar rápidamente, mis compañeros me van a ayudar. Esto no solo me afectó psicológicamente, sino también moralmente, a mi familia. Por eso estoy muy feliz por este momento", agregó el goleador de Flamengo.



Asimismo, Paolo Guerrero envió un mensaje a los hinchas de la selección peruana. "Sé que en Perú están muy pendientes de lo que pasa conmigo, estaban esperando mi vuelta. Estoy muy agradecido con la gente peruana por todo el apoyo que me brindan, esperemos estar dentro de poco con la selección y dar lo mejor", añadió.



Finalmente el atacante de Flamengo reconoció que sigue en permanente diálogo con sus compañeros y Ricardo Gareca.

"Mantengo contacto frecuente con el cuerpo técnico de la selección peruana, están pendientes cómo está mi preparación. Esperemos que todo salga bien y breve podamos estar juntos",