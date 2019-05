Paolo Guerrero: Extrabajador del hotel se quiebra y le pide perdón tras confesión sobre el té contaminado

Erick Paz Olortegui , extrabajador del hotel, fue consejero gastronómico del Swissotel Lima, se quebró ante la confesión de la contaminación cruzada del té que le sirvieron a Paolo Guerrero , que provocó la suspensión por doping del atacante de la selección peruana.



"Estaba presionado. No podía decir nada. Lamentablemente dije lo que me obligaron a decir. Esta es la oportunidad de decir la verdad. Le pido disculpas al cien por ciento. La situación que me encuentro ahora es distinta a la ese momento", reveló el extrabajador del Swissotel.



Además, Ercik Paz, narró los hechos y nombró a las personas involucradas en la contaminación del té de Paolo Guerrero en las instalaciones del hotel.



"Anthony Obando (trabajador del hotel) nos confesó que había sido participe de esto. Él y otro compañero (del hotel), que se llama George (Román), habían pedido un té, que no había pasado el procedimiento. Me consta porque yo estaba en ese turno. Anthony le dice a George que necesita la tetera para servirle el té a Paolo Guerrero y no lo lavan correctamente. Y aún así, lo sirven allí y luego pasa lo que pasa", narró Paz.

"Yo estoy sentado aquí porque quiero que todos sepan la verdad. Todo el hotel sabía que era una contaminación cruzada. En el área que estaba mi compañero, la máquina de lavo no es la debida. Lo hizo en un lavadero cualquiera", agregó Erick Paz.

Aquí Erick Obando le pide perdón a Paolo Guerrero:

Erick Obando confiesa que el té de Paolo Guerrero estuvo contaminado:

Paolo Guerrero: Declaraciones Erick Paz (1) (Video: América Tv)

