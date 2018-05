Paolo Guerrero no irá al mundial Rusia 2018 y muchos aún no pueden creerlo. El futbolista está 'destrozado', según dijo su madre Doña Peta en entrevista con RPP Noticias. Y no es para menos. El capitán de la selección peruana luchó por la clasificación y no podrá disputarla en las canchas.

Los mensajes de solidaridad con Paolo Guerrero no han cesado. Excompañeros, figuras de la farándula y por supuesto los hinchas peruanos, le dedican palabras de aliento en este difícil momento de su carrera futbolística.

Y quien no duda en brindarle su apoyo es Larissa, la alemana con quien Paolo Guerrero mantuvo una relación amorosa y tuvo a su hijo Alessio. Vía Instagram, la rubia escribió este conmovedor mensaje:

"Así es como luce la justicia en los deportes? Suspendiendo a un jugador que siempre ha sido un ejemplo, que empujó a su equipo como capitán para el Mundial?¿Cómo te sentirías en su lugar? Levántate por Paolo Guerrero, Levántate por justicia. Levántate por reglas justas. Fuerza Paolo", se lee en la cuenta Instagram de la expareja de Paolo Guerrero.

Esta no es la primera vez que Larissa muestra su solidaridad con Paolo Guerrero. Antes que salga la primera resolución del TAS, la alemana también compartió una foto del futbolista al lado de su hijo por las calles de Suiza.

Aún no se sabe qué hará Paolo Guerrero a partir de ahora. El futbolista se encuentra en Brasil junto a su madre. Doña Peta decidió salir al frente para brindar unas fuertes declaraciones que no dejan bien parada a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ni a su presidente, Edwin Oviedo.

Además, Doña Peta mencionó el nombre de Claudio Pizarro y su padre, revelando que el futbolista y su progenitor paran mucho tiempo dentro de la FPF. Incluso, dijo que 'Pizza' estaría detrás del puesto de Paolo Guerrero en la selección peruana.

Larissa a Paolo Guerrero Larissa a Paolo Guerrero

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.