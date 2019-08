Paolo Guerrero explicó su no convocatoria: "Gareca no estuvo de acuerdo, pero pedí estar con Internacional" [VIDEO]

Este lunes, Paolo Guerrero dio conferencia de prensa para hablar de su petición a Ricardo Gareca para no ser convocado a la selección peruana y defender los colores de Internacional en la Copa Brasil. Mira el video.



"La prioridad siempre va a ser jugar por la selección. Matar por mi selección. Dar la vida por mi selección. Pero en este caso pedí jugar estos juegos importantes aquí. Yo hablé con Gareca y él no estaba de acuerdo porque también hay partidos importantes con la selección", señaló Paolo Guerrero.



"Esta vez, pedí no ser convocado para jugar estos juegos. Más por todo lo que Inter hizo por mí. Me esperó en un momento difícil. Yo tengo que estar agradecido con Inter", añadió el delantero nacional.

Video: Conferencia de Guerrero

¿De qué partido habla Paolo Guerrero? Pues el que su equipo disputará con Cruzeiro por semifinales de Copa Brasil. Dicho encuentro se llevará a cabo cuando la selección peruana, por fecha FIFA, juegue sus amistosos.