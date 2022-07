NO AGUANTÓ MÁS. El goleador histórico Paolo Guerrero se pronunció luego que los periodistas Erick Osores y Gonzalo Nuñez aseguraran que Alianza Lima le ofrece al ‘Depredador’ una fuerte suma de 96 mil dólares para formar parte de la Blanquiazul. El pelotero explotó ante la falsedad.

A través de su Instagram, el delantero aseguró que la información brindada por los comentaristas deportivos es mentira , por lo que esta vez no lo dejará pasar por desapercibido y se defenderá.

En esa línea, aseguró que no es novedad que Erick Osores y Gonzalo Nuñez siempre traten de descalificarlo y vendan una mala imagen de él. Aseguró que ambos periodistas son pagados para hacerle daño.

PRONUNCIAMIENTO DE PAOLO GUERRERO

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas)

Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece.

Solo les puedo decir al hincha blanquiazul que no se dejen llevar o manipular por este tipo de personas, que lo único que hacen es hablar mal de mí, yo ya los tengo identificados, estos tipos son pagados para hacerme daño, para perjudicarme . El que ve fútbol sabe que solo hablan cosas negativas de mí, nunca han hablado cosas positivas, es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera, sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme (complot)

Espero y les digo nuevamente que no se dejen manipular por esta gente. Todo lo que dicen es totalmente. Triste, pero cierto”.

TROME | Paolo Guerrero explota contra Erick Osores y Gonzalo Nuñez

¿QUÉ DIJERON LOS PERIODISTAS SOBRE PAOLO GUERRERO?

En una edición de su programa, los periodistas Erick Osores y Gonzalo Nuñez afirmaron que Paolo Guerrero habría propuesto el pago de 96 mil dólares a Alianza Lima para formar parte del equipo.

“ La propuesta de Paolo era de 96 mil dólares, Alianza estaba dispuesto a pagarle a Paolo 96 mil al mes, es una cantidad... en el Perú todo puede pasar ”, se le escucha a Osores.

Mientras que otro periodista asegura: “Quiero preguntar en qué equipo de Sudamérica le pagan a un jugador esa cantidad de plata con esa edad”.