Paolo Guerrero volvió a las canchas y ya lleva 3 partidos con el Avaí, uno de ellos como titular. Sin embargo, no le pierde el rastro a las críticas contra él en redes, incluso, se da el tiempo para responder a algunas de ellas.

El ‘Depredador’ se molestó con el comentario de un hincha de Inter de Porto Alegre, quien dijo que solo juega por plata. Dicho aficionado hizo esta declaración en un enlace vía microondas con Movistar Deportes, cadena que envió un corresponsal para cubrir el Melgar vs. Internacional.

“Se fue porque no jugaba bien, solo quería plata”, sostuvo el aficionado. Luego que el video fue subido a redes sociales, muchos hinchas no dudaron en etiquetar al goleador, lo que no se esperaban es que Guerrero iba a contestar.

“ Pobre muchacho, debe estar sufriendo en estos momentos . Decir eso de mí que hice goles en su equipo de corazón”, contestó Paolo Guerrero usando su cuenta oficial de Instagram.

Al final la suerte no le sonrió a aquel hincha del ‘Colorado’ ya que su club fue eliminado por el cuadro arequipeño en tanda de penales. Todo ello a pesar de la seguridad que mostraba en su conversación con el periodista peruano. “Ganamos por 2-0, estamos muy tranquilos”, había dicho en la previa.

Paolo Guerrero intentó patear penal y compañero de Avaí le quitó pelota

Todavía no hace sentir su peso en el campo ni en el vestuario. Paolo Guerrero, pudo debutar como titular con el Avaí FC ante Goiás en un duelo que terminó empatado 1-1. El gol de los ‘Leones’ lo anotó Guilherme Bissoli de penal quien tuvo un breve impase con el ‘Depredador’ quien intentó patear el penal, pero su compañero rechazó el intento del veterano jugador.

A Paolo Guerrero le brillaron los ojos cuando el juez del partido sancionó una falta dentro del área del cuadro verde contra Raniele. Paolo Guerrero fue a tomar el balón, pero el atacante brasileño Wiliam Pottker y después Guilherme Bosseli, quien con solo 24 años, le hizo soltar el balón al capitán de la selección peruana haciéndole saber aún no tiene la ascendencia que tenía en otros vestuarios como en Corinthians, Flamengo o Inter de Porto Alegre.