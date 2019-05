Extrabajador que denuncia contaminación en el té de Paolo Guerrero: "Si algo me ocurre, es por el Swissotel" | VIDEO

Jorge Alemany Adames , ex asistente de Alimentos y Bebidas del Swissotel, hace una grave denuncia. El extrabajador del hotel fue quien grabó a los mozos y cocineros del hotel donde Paolo Guerrero pidió un té con limón que habría estado contaminado con mate de coca.

El exasistente decidió recoger los testimonios de los protagonistas de este suceso con una cámara ubicada en sus lentes. Así fue como conversó con el mozo Anthony Obando, quien fue el que sirvió el té presuntamente contaminado.

Según Jorge Alemany, él tomó conocimiento del caso cuando el fiscal de turno fue a realizar una ampliación de la investigación y, según contó, el Gerente de Bebidas y Alimentos del Swissotel, Iván Hoyle, armó el 'montaje' que se tuvo cuando ocurrió el hecho.

"Solicita que se vuelva a hacer un montaje tal y como se realizó en su momento cuando estaban los futbolistas de la selección, pero el responsable lo hace a escondidas. Mi jefe directo no me dice nada y yo le pregunté qué estaba pasando, si me podía dar información de lo ocurrido para tener conocimiento. Él me contestó que si quería conservar mi puesto de trabajo, no volviera a preguntar sobre ese tema", declaró Jorge Alemany Adamy.

El extrabajador fue enfático en señalar que si algo le ocurre, será responsabilidad del Swissotel. Además, indicó que en el hotel pasan cosas más terribles todavía que deben ser investigadas.

"No solo lo hago por el futbolista, lo hago por todo en general. Es un delito todo lo que está pasando ahí dentro. En este país te matan por un celular. Por información como esta por supuesto que mi vida puede correr peligro. Pero lo hago público: si algo me ocurre, es por el Swissotel", finalizó Jorge Alemany.