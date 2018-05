Paolo Guerrero sigue fuera del Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. Esto tras quemar su última esperanza en Zúrich, donde estuvo reunido con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



Pese a que Presidente de la FIFA entiende la decepción de Paolo Guerrero por no jugar en Mundial, no hubo una amnistía como esperaba el capitán de la selección peruana.



¿Qué dice el comunicado de la FIFA?



"A solicitud de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió el martes 22 de mayor en el Home of FIFA de Zúrich con su homólogo de la FPF Edwin Oviedo y con el jugador internacional peruano Paolo Guerrero.



Durante la reunión, Oviedo y Guerrero expresaron su posición sobre la sanción impuesta en contra del jugador por contravenir el reglamento antidopaje.



Gianni Infantino expresó su profunda comprensión ante la decepción de Guerrero por no poder ser parte del equipo peruano que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2018. Sin embargo, el Presidente de la FIFA también dejó en claro que la sanción ha sido impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, luego de una apelación presentada contra las decisión de un órgano judicial independiente de la FIFA", se lee.



Por tanto, la situación de Paolo Guerrero no cambia y mantiene su sanción de 14 meses que le puso el TAS (le faltan 8 meses más) y no podrá cumplir su sueño de jugar su primer Mundial con la camiseta de la selección peruana.

