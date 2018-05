Paolo fue suspendido 14 meses de acuerdo al fallo definitivo del TAS dejándolo sin Mundial y sin jugar fútbol profesional hasta enero de 2019 y el Flamengo hasta el momento no se ha pronunciado al respecto a pesar que la prensa brasileña ya especula sobre el alejamiento del 'Depredador' del 'Mengao'.



De acuerdo a Globoesporte.com, la resolución del TAS ha sido un terrible baldazo de agua fría para la directiva del Flamengo que estaba contento con el regreso de Paolo Guerrero y confiado en que el delantero peruano podría librarse de una sanción. Pero ahora el futuro es incierto y la decisión más inmediata que tomaría el 'Mengao' sería la búsqueda de un nuevo centro delantero que pueda reemplazar al 'Depredador'.

El fallo del TAS llegó a solo dos días del importante partido del Flamengo ante el Emelec por la Copa Libertadores y con esta nueva baja de Paolo Guerrero, el equipo rojinegro estaría evaluando suspender el contrato del 'Depredador' hasta su culminación en agosto de 2018.



El Flamengo también podría contratar un nuevo jugador para hacerle frente a la baja de Paolo Guerrero, ya que es necesario por las competencias nacionales e internacionales que tiene el 'Mengao' en el camino (Copa Libertadores, Copa de Brasil y Brasilerao).



Los representantes de Paolo Guerrero se habrían reunido con los de Flamengo para evaluar una nueva renovación, pero todo quedó en stand by hasta que salga el fallo del TAS. Ahora con el resultado adverso a lo que pensaba el peruano la situación cambia y todo parecería indicar que el futuro del capitán de la selección peruana con el 'Mengao' tiene fecha de caducidad.

PAOLO GUERRERO SUFRE POR SUSPENSIÓN



"Para mí es durísimo. Quiero pronunciarme hacia mis hinchas y amigos que siempre me apoyan día a día. El fútbol ha sido mi sueño y seguirá siendo mi sueño. Siempre he creído en el juego limpio, jamás he consumido algún tipo de drogas, porque no lo necesito. Siempre he sido profesional en todo sentido. Nunca me ha hecho falta consumir esas cosas. He llevado charlas de niño para saber qué cosas debo consumir", dijo Paolo Guerrero en un video compartido en su cuenta de Facebook.



"He sido claro en la última audiencia en ese aspecto, donde he dicho cómo mis padres me han criado de niño con todos los valores. Este tipo de cosas está fuera de mi alcance. En el transcurso de este proceso he demostrado que nunca he consumido una droga, eso ya fue probado. Este té no mejora el performance, eso ya fue probado en la FIFA, WADA y TAS", continuó el delantero.



"Yo estaba bajo el régimen de la FPF, tomé un té que el mozo no debió haber servido a un jugar profesional. Lo que no se prueba es cómo me pueden sacar del Mundial sin justificación o argumento".