Paolo Guerrero: Flamengo le pide devuelva esta millonaria cifra ante justicia brasileña |VIDEO |FOTOS

La historia entre Flamengo y Paolo Guerrero no es un capítulo cerrado. El cuadro de Río de Janeiro, no está dispuesto a perder dinero y se lo ha hecho saber a los abogados del 'Depredador' abriéndole un proceso judicial para que devuelva 1.8 millones de reales (500 mil dólares americanos)



Paolo Guerrero, quien aún no ha debutado con el Inter de Porto Alegre , tendrá que devolverle al Flamengo esta millonaria cifra que le entregó el 'Mengao' como un adelanto de sus derechos de imagen del 2018.



Flamengo ha declarado ante la Justicia que confía en el buen juicio de Paolo Guerrero para que devuelva el pago que recibió, pese a que su contrato fue suspendido por el castigo que le impuso la FIFA por dopaje. Hoy se supo que El delantero del Inter de Porto Alegre tendrá que comparecer este 3 de diciembre ante la Justicia de Brasil.



Paolo Guerrero y Flamengo en conciliación.

Paolo Guerrero y los abogados de Flamengo tendrán que acudir a la 9ª Sala Civil de Río de Janiero. Hay que tener en cuenta que el delantero jugó por el cuadro rojinegro desde el 2015 hasta el 2018.



En el 2017, Paolo Guerrero fue castigado con un año de suspensión por dopaje. En diciembre, logró la reducción de la pena para seis meses, lo que permitió al peruano volver a vestir la camiseta del Flamengo en mayo de este año y liberar al jugador para disputar el Mundial de Rusia. Luego el TAS amplió la sanción a 14 meses y el Tribunal Federal Suizo reafirmó dicho fallo.