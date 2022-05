El posible regreso de Paolo Guerrero a la convocatoria de Ricardo Gareca este viernes, ha recibido la venia de algunas voces en el fútbol, sin embargo, otras como la de Carolina Salvatore, panelista del programa ‘Tiempo Extra’ de Gol Perú, no ha temido ir en contra del deseo del ‘Depredador’ de verse jugando el repechaje este 13 de junio en el estadio Ahmad Bin Ali de Doha.

La periodista argentina no tuvo reparos en ir, también, en contra de la posición de sus compañeros Jesús ‘Tanque’ Arias y el entrenador Roberto ‘Titín’ Drago, quienes apuestan por la inclusión del capitán. “ Yo a Paolo Guerrero para el repechaje no lo llevaría, por muchísimos motivos , no solo por el parte médico, por la falta de ritmo deportivo, por todos los argumentos de mis compañeros, sino también por respeto a quienes hicieron todo este proceso y llegaron a este repechaje ”, dijo la argentina.

Para la comunicadora el ‘Depredador’ no forma parte del momento especial de este grupo. “T endría que dejar afuera a alguien y no me parecería justo en este momento. Sí pensaría en la opción, como dice Vicente (Cisneros), una vez clasificados al Mundial, con ritmo y viéndolo. Obviamente, Paolo Guerrero siempre es un hombre considerado para la selección, no importa la edad, pero en este partido, para este repechaje, no ”, apuntó categórica.

Carolina Salvatore

Caro Salvatore: “Paolo Guerrero no es parte de la remontada”

El conductor del espacio la cuestionó sobre la diferencia que Paolo Guerrero ocupe el lugar de otro jugador ahora o en el Qatar 2022. “No es injusto dejar alguien fuera del Mundial, porque falta un tiempo. La instancia, hasta ahora, la fue peleando este grupo de jugadores y me da la sensación que en la última parte de ese proceso, donde fue la remontada, la pelea, donde se pudo meter directamente, no estuvo Paolo ”, añadió.

Carolina Salvatore reconoce la valía del ‘Depredador’, pero solo de cara al próximo Mundial. “No me queda duda que Paolo Guerrero mata por la camiseta de Perú. Pero para elegir y seleccionar jugadores para el Mundial ya es otra cosa. Gareca sabe lo que es dejar a un jugador fuera del Mundial. Él bajó del avión Sergio Peña, para que suba Paolo Guerrero y no le temblará la mano para volverlo a hacer. Pero hoy, a un mes del partido, en la cabeza de Ricardo Gareca no está en si pongo o no a Paolo Guerrero ”, finalizó.

Diego Rebagliatti pide a Paolo Guerrero: “No hace daño llevarlo”

Llevar a Paolo Guerrero al repechaje en Qatar no es una idea descabellada para Diego Rebagliati, panelista de ‘Al Ángulo’, quien espera que este viernes el jugador sea incluido en la lista de convocados por Ricardo Gareca.

“ Paolo Guerrero vuelve este lunes y va a la Videna. No es que el lunes van a averiguar, dónde está . Él estará ahí el martes y también el próximo lunes, desde que empieza a trabajar la selección peruana. Lo que hay que ver es si Ricardo Gareca , a la hora de que lo evalúen los médicos, decide contar con él ”, dijo el exfutbolista sobre el ‘Depredador’.

Diego Rebagliati fue en contra del resto de sus compañeros que no tiene claro el regreso de Paolo Guerrero. “No es lo mismo que cuando estuvo parado antes del Mundial. Sin embargo, esa duda la tuvimos previo al Mundial, juega con Arabia Saudita el amistoso y no juega con Dinamarca desde el arranque. A lo que voy es que, en todo caso, si está ‘más o menos’, no hace daño llevarlo, que juegue un ratito con Nueva Zelanda, que agarre minutos y a ver cómo está ”,