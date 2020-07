Arropan al ‘Depredador'. Paolo Guerrero regresó a la actividad luego de varios meses de para por el coronavirus, pero no lo hizo de la mejor manera. Su equipo perdió 1-0 ante el clásico rival, Gremio por el torneo Gaúcho y el rendimiento del jugador peruano fue muy bajo. Por ello, la prensa no demoró en lanzar críticas y el entrenador de Internacional, Eduardo Coudet, salió al frente para respaldarlo.

“No me gusta hablar de los casos individuales, pero si tengo que mencionar algo de Paolo, obviamente el campo de juego no lo favorecía”, admitió el ‘Chacho', en rueda de prensa virtual. Guerrero jugó los 90 minutos en el clásico, que debió realizarse en Caxias do Sul, y no pudo crear ninguna situación de gol.

“No quiero poner al campo de juego como una excusa. Sí entiendo que un ‘Grenal’, un espectáculo como este, tendría que tener otras condiciones, ¿no es cierto? Las características de de Paolo, sobre todo con los pies, no sale favorecido con este tipo de campo de juego. Y también no sale favorecido al no tener como acompañante a un delantero natural”, añadió el argentino.

Internacional tuvo algunas bajas para el partido y el ‘chacho’ no pudo alinear dos atacantes como es el estilo que pretende para el equipo. El único gol del duelo lo consiguió el volante Jean Pyerre a los 63′ con un tiro libre que pegó en la barrera y descolocó al portero del ‘colorado'. Gremio también perdió un penal.

El Internacional de Paolo Guerrero deberá dar rápidamente vuelta a la página y empezar a prepararse con miras al duelo de este sábado (5:00 p.m. - hora peruana), ante Esportivo, en otra jornada del certamen estadual.