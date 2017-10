Paolo Guerrero dio con palo a fujimorista que usó su imagen como parte de su campaña política

El buen momento de la selección peruana no solo es aprovechada por los vendedores de camisetas y demás accesorios, sino también por algunos políticos. Ese es el caso de Pedro Spadaro, ex congresista fujimorista, quien publicó foto de Paolo Guerrero ¿apoyando su campaña?



Luego del empate 1-1 entre Perú y Colombia que llevó a la bicolor a disputar el repechaje con gol del 'Depredador', Pedro Spadaro puso en su cuenta de Facebook una imagen de Paolo Guerrero, en el que aparece sosteniendo un polo de su campaña, pues pretende postular municipio de Ventanilla.



"Gracias Guerrero por meternos en el repechaje, gracias muchachos por no dejar de luchar y dejarlo todo en la cancha. Todavía sigue vivo el sueño rumbo al Mundial. Ahora vamos con todo contra Nueva Zelanda", escribió Pedro Spadaro.

Seguramente, Paolo Guerrero ni se fijó qué decía la indumentaria cuando le pidieron la foto. Igual, la imagen se hizo viral y el delantero tuvo que desmentir algún apoyo a campañas políticas con genial publicación.



"A propósito de ciertas imágenes que vienen circulando en las redes sociales, quiero hacer una aclaración: No pertenezco ni apoyo a ningún partido político. Los únicos partidos que tengo en la cabeza por el momento son los dos del repechaje, la única camiseta que represento en mi país es la de la selección y mi objetivo sigue siendo llegar al mundial. Gracias", señaló Paolo Guerrero.