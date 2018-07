Paolo Guerrero y el gol que se falló en el Flamengo vs. Sao Paulo [VIDEO y FOTOS]  

"Guerrero llegó, Guerrero llegó". Así cantaban en las tribunas del Maracaná por el regreso de Paolo Guerrero , pero el goleador de Flamengo no pudo retribuir la confianza de la torcida y tampoco aprovechar las pocas ocasiones que tuvo frente al arco, y la más clara, sobre los segundo finales del partido que ganó Sao Paulo 1-0 por la fecha 13 del Brasileirao.



Sao Paulo ganaba 1-0 con gol de Everton Cardozo (48'). Despues de ese golpe las opciones de Fernando Uribe en el segundo tiempo todas caerían en las manos del golero Sidao. Paolo Guerrero , lejos del arco, tuvo pocos opciones de rematar en la valla rival.



Pero con el tiempo cumplido y con un hombre menos en el campo, por la expulsión de Felipe Arauna, Paolo Guerrero no pensó que tendría un última oportunidad para Flamengo , con un centro al segundo palo que no pudo conectar con comodidad y el balón salió ligeramente desviado.



Paolo Guerrero tuvo el empate de Flamengo en el último minuto

La torcida de Flamengo y el propio Paolo Guerrero no podían creer la oportunidad que había desperdiciado y ahora tendrá que convivir con la respiración en la nuca del Sao Paulo que ahora suma 26 puntos en Brasileirao. Uno menos que el 'Mengao' que ostenta 27 unidades.