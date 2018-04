Poalo Guerrero volvió a marcar con la camiseta de Flamengo. Esto pasó en un partido amistoso contra Tigres de la Segunda División carioca. El otro peruano, Miguel Trauco, dio una asistencia. 'mengao' terminó goleando 4-0.

Paolo Guerrero, que hace 15 días volvió a los entrenamientos de Flamengo, marcó uno de los goles de su equipo tras una pelotera en el área de Tigres.

Paolo Guerrero cuenta los días para su audiencia ante el TAS (3 de mayo cuando cumple su castigo) para conocer el veredicto final sobre su caso de dopaje en las Eliminatorias. Esto tras la apelación de la WADA, que pidió 2 años de sanción.

Video: Gol de Paolo Guerrero en regreso a entrenamientos de Flamengo

Por lo anterior, Paolo Guerrero aún no sabe si estará o no en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. El que sí estará es Miguel Trauco, quien no tiene continuidad en el Flamengo por decisión técnica.