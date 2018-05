Paolo Guerrero se reencontró con el gol tras un gran pase de Miguel Trauco en el Flamengo vs Chapecoense y en la celebración se lo dedicó a Doña Peta por el 'Día de la Madre'.



En el minuto 49' del segundo tiempo, Paolo Guerrero remató de cabeza con asistencia de Miguel Trauco tras un centro al área después de cobrar una falta para Flamengo.



Paolo Guerrero se acercó a las cámaras para dedicárselo, a través de unas señas. a Doña Peta en el Flamengo vs Chapecoense por el Brasilerao.



Paolo Guerrero, autor de 43 goles con el Flamengo, no anotaba desde el 17 de septiembre del año pasado, en otro partido por el Brasilerao.



Paolo Guerrero dedicó gol en el Flamengo vs Chapecoense a Doña Peta. (Video: YouTube)

La última vez que Paolo Guerrero jugó un partido oficial con el Flamengo fue el 19 de octubre de 2017, antes de entrar en vigor la sanción impuesta por la FIFA por dopaje.



Luego que Paolo Guerrero juegue algunos minutos el domingo pasado en la victoria por 2-0 sobre el Internacional, el 'Depredador' comenzó como titular en el Flamengo vs Chapecoense.



Este miércoles, Flamengo recibirá a Emelec en el Maracaná para asegurar el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, y se espera que Paolo Guerrero y Miguel Trauco sean de la partida.

Video: Pase gol de Trauco en Flamengo

