Paolo Guerrero: TÉ de goleador SÍ ESTUVO CONTAMINADO, confirman extrabajadores de Swissotel [VIDEO]

Luego de 1 año y 7 meses de aquel partido de Paolo Guerrero frente a Argentina en el que dio positivo en el control antidoping, los extrabajadores de Swissotel salen a confirmar que el té del goleador de la selección peruana sí estuvo contaminado.



"Mira, yo tengo la seguridad... Así te digo, yo tengo la seguridad, como te lo dije... Que la contaminación se dio en el hotel", reveló Anthony Obando, ex mozo de Swissotel, a "Domingo al Día".



"Paolo Guerrero estaba con fiebre y Paolo Guerrero pedía los tés. Pedía su té, té con limón. Entonces como estaban ahí las jarritas... Porque así se servía los mates de coca ahí, con jarrita. Se servía en una jarra especial", continuó.



"En eso pedían los tés y como no hay detergente para que tenga el lavado, el proceso de lavado que es pasar por una máquina de agua caliente.. Pero la rapidez del servicio, la naturista (de la selección) que te apuraba... Han agarrado una tacita o una jarrita. Una jarrita donde ha estado servido el mate de coca. Y no lo han lavado bien, han metido el té con limón y lo han servido ahí", cerró.



Video: Mozo cuenta cómo se contaminó el té de Paolo Guerrero

George Román , quien habría servido el té a Paolo Guerrero, confirmó versión de su compañero Anthony Obando.



"No hables así porque las paredes escuchan. Allá en el hotel, una chica eventual habló en el baño... pero, sinceramente habló en broma. Pero otra gente que es del staff escuchó. Y al día siguiente no estuvo.



"Agarras un recipiente que está de mate de coca adentro y no lo lavas correctamente y le metes agua caliente... No está limpio. Sigue estando con mate de coca. Eso fue lo que pasó".