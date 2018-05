Paolo Guerrero: Goleador pediría anular fallo del TAS en este nuevo tribunal [VIDEO y FOTOS]  

Paolo Guerrero puede seguir buscando su inocencia. El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Jhonny Baldovino, planteó un nuevo camino para que el goleador de la selección peruana pueda anular el fallo del TAS que hoy lo dejó fuera de Rusia 2018.



Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, fue castigado con 14 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que amplió la sanción de seis meses que la FIFA había aplicado al jugador. Sin embargo, hoy el carácter de inapelable de esta resolución se encuentra en discusión.



“La información que ha salido del mismo TAS, no es muy coherente el fallo. No tiene un sustento en alguna norma. Catorce meses no lo va a ver en ningún reglamento, comenzando por ahí. […] Te deja la duda, habría que ver las razones, sustento y considerandos del laudo para poder opinar con mayor certeza”, indicó el jurista a Canal N.



"Existe una posibilidad que Paolo Guerrero vaya al Tribunal Federal Suizo en busca de anular el Laudo del TAS, aunque no le va a alcanzar el tiempo para jugar el Mundial. Paolo ya está fuera de Rusia 2018. En lo legal aún tiene este camino que es muy complicado, que no es deportivo, y donde puede argumentar vicios en el respectivo proceso, violación de derechos fundamentales y otros más. Igual no es garantizado que vaya a tener éxito"



Para el abogado, experto en justicia deportiva, el fallo del TAS que afecta al capitán de la selección peruana es incoherente. “He visto casos cuando rebajan de 24 a 15 meses, de 24 a 16 meses. […] pero no cuando aumentan así porque no tiene lógica. En este caso, por ejemplo, si aplicamos la lógica, tiene 14 meses, pero le quitan el derecho de tener el beneficio de la FIFA de suspenderle 50 por ciento. Hay un montón de cosas que no se han tomado en cuenta en este proceso, que no podemos leerlas porque hay que tener acceso al laudo para entender el razonamiento que ha tenido el tribunal”, finalizó.