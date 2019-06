Paolo Guerrero: "Hay gente que quiere desestabilizar al equipo. Quiero callarme la boca nada más" [VIDEO]

Paolo Guerrero se mostró feliz por la clasificación de la selección peruana a semifinales de Copa América tras 5-4 en tanda de penales contra Uruguay. De paso, aprovechó para mandar mensaje para los 'detractores' de la 'Bicolor'. Mira el video.



"Me siento muy orgulloso de mi equipo. No tengo palabras para descifrar este momento. Mucha gente dice que Perú no tiene huevos, no tiene garra. Algunas personas en Perú tratan de desestabilizar el grupo y hoy demostramos. Quiero callarme la boca nada más", lanzó Paolo Guerrero.



"Nos paramos ante una selección uruguaya que está dentro de los 10 mejores del mundo. Y creo que le jugamos de igual a igual. Le ganamos en penales y hemos demostrado que este equipo tiene sangre, garra y huevos", continuó el capitán de la selección peruana.

Video: Declaraciones de Paolo Guerrero

Sobre el choque por semifinales con Chile, Paolo Guerrero dijo: "Ahora se viene Chile, es un clásico y debemos prepararnos para afrontarlo de la mejor manera. Va a ser un partido difícil, duro, pero estamos en condiciones de ganarlo".