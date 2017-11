Paolo Guerrero:Así informó el mundo su ausencia en repechaje a Rusia 2018 [VIDEO]

La desgracia personal que vive Paolo Guerreroha conmocionado a Sudamérica y al resto del mundo es por eso que todas las cadenas de noticias han buscado a la persona con mayor autoridad en Brasil, Fernando Solera, presidente de la Comisión de Control y Dopaje de la CBS y la FIFA para aclarar el caso del capitán de la selección peruana que estará ausente del repechaje a Rusia 2018.



El especialista reveló que tuvo un diálogo con Paolo Guerrero para conocer su versión de los hechos. "Lo que puedo decir es que me reuní con el Flamengo, lo hice hoy por la mañana, y la información que tenemos es que el resultado analítico adverso de Paolo Guerrero es por un medicamento administrado en la selección peruana. El jugador me lo contó, aunque todavía no he visto el resultado", dijo el especialista.



Se conoció que en el documento que afecta a Paolo Guerrero, llegó la noche del miércoles a Flamengo, la FPF y al propio jugador se describe el código ‘S6’ que corresponde a sustancias estimulantes entre las que se encuentran la Efedrina, la Pseudoefedrina (componente de los medicamentos antigripales) además de cafeína, cocaína y otras 56 sustancias más.



Solera agrega que el médico de la selección peruana fue quien recetó un medicamento para la gripe al ‘Depredador’ que sería el agente responsable de este ‘resultado analítico adverso’, que no solo dejará fuera de la selección a Paolo Guerrero para los duelos de repechaje ante Nueva Zelanda y también para Flamengo en el Brasileirao y la Copa Libertadores.