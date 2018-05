Paolo Guerrero iniciaría demanda contra el Swissotel por apoyar a la WADA [FOTOS y VIDEO]

Francesco Balbi, abogado de Paolo Guerrero, comentó que el delantero peruano podría iniciar una demanda contra el Swissotel, donde se hospedó el ‘Depredador’ y habría consumido el té contaminado con hoja de coca que provocó su suspensión de seis meses.



Según Balbi, Paolo Guerrero estaría evaluando demandar al hotel: “No tengo la menor duda que está contemplando esa posibilidad, hubo un daño moral y a su imagen. Yo le he recomendado que sí lo haga y él me ha dicho que irá contra todas las personas responsables de esta situación", dijo el letrado en el programa ‘Fútbol como Cancha’, de RPP Noticias.



Balbi aseguró que Paolo Guerrero no recibió ningún tipo de facilidades por partes del Swissotel y que, incluso, el hotel dio un documento al WADA que ve el caso del delantero peruano.



Paolo Guerrero estaría evaluando demandar al Swisshotel por apoyar al WADA. (RPP Noticias)

"Sé que el hotel ha expendido un documento a pedido de la WADA y eso me parece muy grave, mientras ellos se han limitado a decir que ratifican que no han estado asignado mate de coca donde estaba el área de la FPF”, dijo el letrado sobre el caso de Paolo Guerrero.



El abogado de Paolo Guerrero aseguró que el Swissotel se lavó las manos al indicar que no tuvieron “ni la más mínima responsabilidad de los sucedido” con el jugador del Flamengo.



“Consideran que es imposible que se haya contaminado por té de coca en sus instalaciones”, mencionó Balbi, quien aseguró que la FIFA había pedido un año de sanción a Paolo Guerrero, aunque luego el staff del futbolista desmintió esta versión.

El audio de las declaraciones de Jorge Balbi sobre el caso Paolo Guerrero

