Paolo Guerrero: Inter pide que no juegue amistosos ante Brasil y Ecuador con la Blanquirroja |VIDEO |FOTOS

Paolo Guerrero es una de las piezas claves de Inter de Porto Alegre , que busca llegar a la final de la Copa Brasil. Es por eso que tras jugar el partido de ida, tramita un permiso especial a la FPF para que el 'Depredador' esté ante Cruzeiro, el 4 de septiembre en el Beira Río y no en los amistosos de la selección peruana ante Brasil y Ecuador.



La selección peruana y Ricardo Gareca contaban con Paolo Guerrero para los duelos de este 5 y 10 de setiembre ante Ecuador y Brasil, en los Estados Unidos. Pero el pedido de Inter de Porto Alegre contaría con el apoyo de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol)



El presidente de Inter de Porto Alegre, Marcelo Medeiros, aseguró que ya se inició el trámite."Ya se han hecho algunos movimientos, pero no he contactado al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Abordaremos esto en los próximos días. Paolo Guerrero quiere jugar la semifinal, estamos trabajando en esto", dijo.

Paolo Guerrero humilló a rival con gambeta y taco, pero con brutal patada lo hicieron volar

Por su lado, el viceperesidente de los colorados, Roberto Melo, aseguró que agotaran todas las instancias. "Estamos hablando y tendremos otras conversaciones con Conmebol, la CBF y la selección peruana. Haremos todo lo posible para no salir perjudicados con la pérdida de un atleta tan importante", comentó.



Inter de Porto Alegre logró vencer 1-0 a Cruezieo en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Brasil, en el Estadio Mineirao (Belo Horizonte), con una gran actuación de Paolo Guerrero.