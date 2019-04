Paolo Guerrero fue desconvocado por lesión para debut de Internacional en el Brasileirao

La visita en Lima le significó el triunfo a Internacional y aseguró el primer lugar del grupo A de la Copa Libertadores, pero también perder de forma momentánea a su goleador, Paolo Guerrero. El delantero peruano ha quedado descartado para jugar este sábado ante Chapecoense en el debut del Brasileirao.

El atacante de 35 años no terminó el partido ante Alianza Lima en Perú tras sufrir un golpe de Aldair Fuentes en el pie izquierdo que, a pesar de los días, le sigue generando dolor. Por esta razón y pensando en el duelo ante River Plate por la Copa Libertadores es que el entrenador Odair Hellman lo desconvocó para este choque.

Pero no es el único que no estará en el Internacional vs. Chapecoense. Junto a Paolo Guerrero se quedó en Porto Alegre Rodrigo Dourado que tampoco terminó bien tras la visita a Alianza Lima. Sus lugares en la lista de convocados fueron ocupados por el central Roberto y los atacantes Guilherme Parede y Jonatan Alvez.

Internacional inicia su aventura en el Brasileirao, torneo de Primera División de Brasil, este sábado desde las 5:00 de la tarde (hora peruana) sin la presencia de su goleador que marcó 3 goles en cuatro partidos con el 'Colorado'.

Se espera que Paolo Guerrero esté listo para reaparecer ante su ex club Flamengo, al Internacional que recibirá este miércoles 1 de mayo en el estadio Beira Rio.