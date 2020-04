Paolo Guerrero y Jefferson Farfán recordaron sus mejores anécdotas y secretos de sus inicios y su carrera en Eurpoa, mediante una conversación por videochat en Instagram. Algunos de sus recuerdos más divertidos tuvieron como protagonistas a Luis Advíncula, Wadir Saénz y Donny Neyra.,

EL CABALLO ADVÍNCULA

Jefferson Farfán: “Imagínate tener un caballito como Advíncula en el hipódromo...

Paolo Guerrero: “¡No sabes! Le he puesto a uno de mis caballos que va a debutar ‘El Rayo Advíncula’. Está rápido, compadre”.

JF: “Ese negro no pierde oportunidad. Hace comerciales de todo. Dice que quiere hacer hasta comerciales de frijoles con tal de que le den su ‘candela’ (dinero)”.

KUKÍN MARADONA

PG: “Me hubiese gustado jugar con mi tío Kukín...”

JF: “Sí, obviamente. Era crack de cracks. Como para decirle: tío, no corras. Solamente que te dé la pelota al pie y tú ya administra como quieres”.

PG: “Zé Roberto me preguntó por un zambito que jugaba mucho y era peruano. Me dijo que era mejor que Maradona y ese era Kukín”.

KEN, DEVUELVE LA ROPA

JF: "Yo estaba en La Molina. Fue a mi 'jato' y se llevó dos maletas de ropa para sacar sus modelos. Hasta ahorita estoy que lo espero. Sí, ese que es alcalde. Denúncienlo por favor ja, ja".





‘CUANDO JUEGUEN AFUERA, HABLAMOS’

JF: “Donny era demasiado grande y estábamos flacos. Abusaba de nosotros. Un día hubo un problema conmigo y me tiró un guantazo y le tiré la radio”

PG: “Era malo. Estábamos jugando Alianza y Cantolao. Le hice gol a Libman, íbamos ganando. Terminó el primer tiempo y me metió un puñete de la nada, se metieron los padres de familia y se tuvo que suspender el partido”.

JF: “Era el único que jugaba en Argentina. ¿Y lo que nos dijo una vez?: ‘Cuando jueguen afuera, hablamos...’ A él lo llevaron chibolito, según él tenía 15 pero ya tenía como 19 en ese tiempo, porque su pasaporte lo habían traído de África”.

EL CÓNDOR PASA

JF: “En Estados Unidos, Andrés metía pelotazos en la práctica de la selección, (Erick) Delgado se asó, se mecharon y en el tercer round, se fue corriendo a su cuarto y metió candado. Al día siguiente le decíamos ‘negro maricón’”.

MUDO AL DESCUBIERTO

PG: “Al ‘Mudo’ le ha crecido más la quijada, ahora sí está feliz. Alianza es del pueblo”.

JF: “Él siempre ha querido jugar en Alianza, ha cumplido su sueño”.

FULBITEROS

JF: “Para mí, Reimond ha sido uno de los más talentosos que he visto, era increíble, por eso lo contrataron en PSV”.

PG: “Yo no he jugado con Manco, pero sí con Jean Deza, me parece un buen jugador. Tiene todas las cualidades para destacar, pero depende de cómo quiera llevar su carrera en el fútbol”.

EL BAILE DEL ‘CHOLITO’

JF: “El ‘Cholito’ Sotil jugaba mucho. Nunca me voy a olvidar lo que hizo con mi tío Pepe Soto, le quebró como tres costillas, le metió un baile. Me dio una pena. Después del partido lo hice ‘miércoles’ a mi tio. El ‘Cholito’ estaba en su mejor momento en la ‘U’ y yo recién empezaba”

WALDURO SÁENZ

JF: “Era bastante hincha de Waldir. Todo el mundo quería ser como él”.

PG: “Oye, los goles que metía mi tío Waldir, asuuuu...”

JF: Lo malo es que era más duro que la p... Le lavé su carro muriéndome de frío y no me dio ni un sol. Déjalo nomás, cuando deje de jugar, lo voy a mandar a que lave mi carro”.

PUROS GOLEADORES

JF: “Te lo juro. Raúl González se burlaba de los arqueros. Hacía goles con la derecha y con la izquierda y hasta sombreros. Hacíamos ‘camotitos’ y a todos les hacía ‘huacha’”

PG: “Roy Maakay era increíble verlo definir. No era de mucho regate, pero dentro del área era imposible que se perdiese un gol. Le pegaba con izquierda y con derecha. No sabía cuál era su pierna buena”.

EL RETIRO

JF: “No he pensado qué hacer, pero entrenador no. Director deportivo puede ser, contratar jugadores. Contratar un ‘Chino’ Take. No quiero ser empresario, no quiero ser ladrón, ja, ja, ja. Me sacan la m...”.

PG: “Hoy en día no tengo la menor idea, espero hacer algo ligado al fútbol, vamos a ver”.