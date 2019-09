Paolo Guerrero: DT de Flamengo deja entrever que 'Depredador' tendría problema mental | VIDEO | FOTOS 

Paolo Guerrero, goleador del Inter de Porto Alegre , se convirtió en el blanco de las críticas de los hinchas de Flamengo y en especial del entrenador del 'Mengao', Jorge Jesus, por todo lo que generó en el duelo que terminó con su expulsión en la noche del miércoles estadio Maracaná y la derrota de su equipo.

Paolo Guerrero tuvo que abandonar el campo y dejó a su equipo con nueve jugadores luego de sufrir un corte a la altura del párpado superior del ojo derecho tras un choque aéreo con el defensor de Flamengo, Rodrigo Caio.

"El equilibrio mental es muy importante. Tenemos que estar emocionalmente muy fuertes. Cuando las cosas están bien, es fácil. Es difícil cuando las cosas no están bien. Me gusta mucho Guerrero, pero él no puede hacer lo que hizo", dijo el portugués por Paolo Guerrero.

El gesto de Jorge Jesus tras la victoria de Flamengo sobre Internacional. (Captura y video: Globo TV)

"Sacó a su equipo del juego. Nosotros también nos calentamos,

tratamos de calmar a nuestros jugadores. Hay situaciones que podríamos haber evitado, pero hicimos lo que deberíamos hacer", añadió el DT.

Por otro lado, Jorge Jesus también se refirió a los llamativos gestos con la mano que realizó al finalizar el enfrentamiento que terminó con victoria del Flamengo por 3-1. Pese a que en un inicio se especuló que parecía algún tipo de provocación hacia Paolo Guerero, el estratega aclaró el tema.

"Quería honrar a las personas sordomudas que estaban en el centro de capacitación esta semana e hice los gestos que me enseñaron. Dijeron que significa "Flamengo, te amo". Me enseñaron y lo hice", indicó Jorge Jesus.