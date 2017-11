Paolo Guerrero sí jugaría repechaje ante Nueva Zelanda, según presidente de la CONAD [VIDEO]

El posible caso de dopaje de Paolo Guerrero, sacudió la estabilidad emocional de la selección peruanay de todos o los hinchas de la 'Blanquirroja', que el próximo viernes enfrenta a Nieva Zelanda por el repechaje Rusia 2018. En medio de las dudas Víctor Carpio, presidente de la Comisión Nacional de Antidopaje del Perú (CONAD) le puso calma en medio de la falta de información y dejó abierta la posibilidad que el 'Depredador' juegue los dos partidos en Wellington.



"Llegó el 'Resultado analítico adverso', mas no ha no hay una 'Notificación de suspensión' por lo cual el deportista podría realizar sus actividades deportivas de manera normal, mientras el proceso sigue avanzando. Normalmente la suspensión llega junto al análisis previo. Pero hasta hoy no ha llegado nada", dijo Carpio sobre el caso del posible dopaje de Paolo Guerrero y que ha consternado todos los ambientes al rededor de la selección peruana.



Bajo este análisis Paolo Guerrero podría seguir con el pan trazado por la gerencia de la selección peruana, a menos que llegue una 'suspensión preventiva' a las oficinas de la FPF. "Se habla de 'Resultado adverso' cuando un laboratorio detecta una sustancia prohibida y avisa a la institución y al deportista

con una notificación. Este es el inicio del proceso. Luego viene una suspensión, si esta no llega, el proceso sigue y el en una audiencia el deportista pide la 'Prueba B' y si el positivo persiste este debe demostrar si hubo intensionalidad o negligencia ante un panel de expertos y luego ese panel decide la sanción", agregó wel presidente de la CONAD



Asimismo, el especialista reconoció que Paolo Guerrero podría afrontar un proceso de cuatro a ocho meses para sustentar que la sustancia observada que se conoce con el código de "S6" (estimulantes por medicamento) sería producto de un medicamento para la gripe. También recalcó que la sanciones van desde una simple amonestación hasta una suspensión de 4 años.