A los 39 años de edad Paolo Guerrero asumirá uno los más grandes retos de su carrera. Desde Argentina informan que el atacante peruano será nuevo jugador de Racing de Avellaneda , club en el que jugará toda la temporada 2023.

El periodista César Luis Merlo informó que el ‘Depredador’ llegó a un acuerdo con el club argentino por un año y estará viajando en las próximas horas para pasar las pruebas médicas y luego firmar un contrato que lo unirá a la ‘Academia’ por un año.

El contrato que firmará el atacante nacional comprende un monto fijo de sueldo y otra en objetivos. De esta manera, Paolo Guerrero jugará la liga argentina y la Copa Libertadores 2023.

Paolo Guerrero será refuerzo de Racing. Llegará al país en las próximas horas y, tras superar la revisión médica, firmará su contrato con la institución.



En las últimas horas se había informado en medios argentinos que la opción de Paolo Guerrero se había reactivado luego que el director técnico del equipo, Fernando Gago , supiera que el atacante estaba en buena forma física.

El programa ESPN F12 informó que las opciones del goleador de la selección peruana para llegar al equipo de Avellaneda se habían incrementado ante la imposibilidad de traer a otros nombres relacionados al club y por conocer, además, el buen estado físico del jugador.

Desde el estudio Esteban Edul se hacía la pregunta sobre si Paolo Guerrero era el nuevo refuerzo de Racing Club. “ Si me hacías esta pregunta hace una semana, yo te decía no es. Ahora, si me preguntas hoy te digo que es el nombre por el cual Racing está acelerando las negociaciones y es el principal apuntado para reforzar a la delantera. ”, comentó Tomas Dávila reportero de ESPN desde la sede del club.

