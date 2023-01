Paolo Guerrero aún no ha debutado con Racing Club, en Argentina, pero Julinho, panelista de Equipo F de ESPN, volvió a mostrarse pesimista sobre la situación del ‘Depredador’, teniendo como referencia la complicada lesión en su rodilla derecha, que podría traerle nuevas frustraciones en Avellaneda.

“ Yo quiero comentar algo, no quiero ser contreras. Repito que me encanta Paolo Guerrero, me encanta, pero tengo otro punto de vista. Hay lesiones y lesiones. Hay lesiones que dejan secuelas drásticas y la de Paolo es una de ellas ”, dijo el ex jugador de la ‘Blanquirroja’.

Las pruebas médicas en Racing no son un indicador suficiente para el exjugador de Sporting Cristal. “Paolo pasó una sesión con los médicos, de entrenamiento para ver cómo está la rodilla. Una cosa es la sesión de entrenamiento, otra cosa es la competencia . Argentina acaba de salir campeón, todos los ojos están puestos allí, y se va a aumentar la competitividad”, comentó.

Julinho sentenció suerte de Paolo Guerrero en Racing (video: ESPN)

“Cuando se abre una rodilla, no velve a ser la misma”

El brasileño nacionalizado peruano reveló el grado de importancia de la rodilla para un jugador de fútbol. “La lesión de Paolo se dio en el 2020 con Inter (de Porto Alegre) y la sigue arrastrando hasta hoy, porque son lesiones que dejan secuelas. La rodilla para nosotros los jugadores de fútbol, son el centro de gravedad. Hay movimiento que después de una lesión como esa te impide hacer ”, explicó.

“ Por más que trabajes, hay movimiento que no te permite hacer, sientes la rodilla trabada, no la puedes estirar completamente, por experiencia propia lo digo. Mi temor no es por Paolo, sino por la tensión en la rodilla ”, expresó.

El goleador que también vistió la casaquilla de Perú reconoció que vivió un episodio similar, con amargas experiencias. “E n mi caso yo decía: estoy totalmente recuperado, salía del entrenamiento con la rodilla hinchada. La competencia es distinta, chocas y te traban. Cuando se abre una rodilla, no vuelve a ser la misma. El que se ha roto los ligamentos sabe de lo que hablo ”, finalizó