Paolo Guerrero le dejó este 'Regalo' a jugador de Paranaense y árbitro le perdonó la vida |VIDEO 

Paolo Guerrero , delantero de Inter de Porto Alegre , intentó demostrarle a sus rivales la intensidad con la que se juegan las finales y en la primera entrada contra el volante central, Wellington, quien pidió al juez del partido que sancione al peruano, pues en el video se evidenciaba la falta.



No habían pasado ni tres minutos de la final cuando Wellington tirado sobre el césped acusaba a Paolo Guerrero de haberle dado un golpe con la mano cuando estaba de espaldas y en la repetición se evidencia la acción sin embargo el juez decidió no sancionar al jugador del Inter de Porto Alegre y dejarlo en el campo.



Paolo Guerrero perdió el control y fue a reclamar a Wellington quien seguía en el piso y le pidió que se levante. El juez del partido solo advirtió al 'Depredador' para que se tranquilice y no lo tenga que amonestar prematuramente.

Paolo Guerrero le dejó este golpe a volante de Paranaense