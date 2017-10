Paolo Guerrero y su desconsolador llanto tras gol de Colombia que la TV no te mostró en vivo [VIDEO]

El programa "Fútbol América" mostró imágenes de Paolo Guerrero que no vimos durante el partido Perú vs Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 que se jugó en Lima. ¡Conmovedor video!



En ella podemos notar la reacción de Poalo Guerrero tras el gol de James Rodríguez que, dejaba sin chances de Mundial a la selección peruana.



Paolo Guerrero no solo recriminó a sus compañeros la desatención que tuvieron en el tanto del futbolista de Bayern Munich, sino también dejó caer algunas lágrimas.

Video: Fútbol en América

Paolo Guerrero descargó así toda su impotencia con la situación, ya que el resultado parcial no era favorable para los de Ricardo Gareca en busca del sueño mundialista.