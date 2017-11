Paolo Guerrero: Magaly Medina se pronuncia sobre el tema y despierta la ira de la hinchada [VIDEO]

El inmenso problema en el que se encuentra Paolo Guerrero ha sido motivo de mucha preocupación por parte de sus hinchas, quienes querían verlo en los duelos que sostendrá la selección peruana ante Nueva Zelanda este mes. En este marco, fueron muchos los pronunciamientos en las redes sociales hechos por personas de a pie así como celebridades, como Magaly Medina.



La periodista usó su cuenta de Twitter para tocar el tema de Paolo Guerrero. Ella retuiteó una nota hecha por nosotros sobre lo que mencionó Erick Osores sobre este caso, el cual podría ser una migraña para el 'Depredador'.



"¡Algunos periodistas ensayan los argumentos más rocambolescos cuando se trata de justificar a sus ídolos!", fue lo que escribió Magaly Medina al respecto. Ello despertó la ira de los fans de Paolo Guerrero, quienes no escatimaron en disparar sus más ácidas críticas contra la pelirroja.



Magaly Medina respondió algunos de los mensajes que los tuiteros le dedicaron, siendo dura y dejando en claro que no se quedará callada si su opinión no es vista como correcta por la mayoría.

Algunos periodistas ensayan los argumentos más rocambolescos cuando se trata de justificar a sus ídolos! https://t.co/HkNqYnZYho — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 3 de noviembre de 2017

"La bruja no le perdona haberse comido una 'cana' por hablar más de a cuenta de Paolo Guerrero, la mesada preparada estaría dando resultado horrible", fue lo que respondió el usuario @ok_peruradio a Magaly Medina.



Hay que mencionar que, por otro lado, Paolo Guerrerorecibió el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol. Esto se vio en un comunicado que puedes revisar aquí.

La bruja No le perdona haberse comido una cana por hablar más de la cuenta de Paolo, la mesada preparada estaría dando resultado horrible pic.twitter.com/mLX0mVgjcf — Ok PERU RADIO (@ok_peruradio) 3 de noviembre de 2017