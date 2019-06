Paolo Guerrero: "Me gustaría jugar con Chile porque es un clásico y hay rivalidad extra" |VIDEO |FOTOS

Paolo Guerrero , goleador histórico de la selección peruana reconoció que se siente motivado por la clasificación a los cuartos de final de la Copa América y que estan preparados para enfrentar a Chile y Uruguay, aunque el 'Depredador' prefiere que sean los mapochinos el rival a enfrentar este sábado en busca de pasar alas semifinales.



Paolo Guerrero sabe que en la derrota hay que asimilar las críticas. "Nos duele mucho todo lo que se viene diciendo de nosotros, pero estamos listos para sacar esto adelante", dijo sobre las goleada sufrida ante Brasil.



Si el 'Depredador' tuviera que elegir un rival para los cuartos de final no ocultó su favoritismo. “Sería lindo jugar a Chile también porque trabajé con el profesor Rueda, aunque nosotros tenemos que pensar en nosotros. Igual con Chile es un clásico y hay una rivalidad extra, por eso también sería un gran partido", dijo el goleador de la selección peruana.





Finalmente, puso la calma sobre la ausencia de Jefferson Farfán en las practica y sobre su compañía en el ataque.

“No me causa diferencia jugar solo o con Farfán, yo me acomodo a lo que dice el profe, tenemos frustración por lo de Brasil , pero felizmente tenemos revancha”, dijo el capitán de la selección peruana.



"Hoy Farfán no estuvo hoy por prevención pero estará bien para los próximos días, tenemos que prepararnos psicológicamente para lo que se viene", finalizó Paolo Guerrero.