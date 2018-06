Paolo Guerrero fue elegido el mejor jugador de la fecha por la FIFA en la jornada de amistosos

Tras sus doblete en el Perú vs Arabia Saudita en la goleada de la 'Blanquirroja' por 3-0 al equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi previo a Rusia 2018, Paolo Guerrero está en todas las portadas mundiales y la FIFA no es ajena a ello.



El máximo ente del fútbol mundial consideró a Paolo Guerrero como el mejor jugador de los dos fechas de amistosos previo a Rusia 2018, pese a que no estuvo ante Escocia, el delantero la 'rompió' en su regreso a la selección peruana.



"Todo Perú ansiaba el regreso de su capitán y Paolo Guerrero no decepcionó. Casi ocho meses después, el delantero volvió a vestir la camiseta albirroja y lo celebró por todo lo alto, con un doblete en el 3-0 de los suyos ante Arabia Saudita", publicó la web de la FIFA para ponerlo como el jugador de la fecha.



FIFA destacó aparición de Paolo Guerrero. (FIFA) FIFA destacó aparición de Paolo Guerrero. (FIFA)

La web de la FIFA destacó a Paolo Guerrero y Neymar como las apariciones más importantes en los partidos amistosos previo al Mundial Rusia 2018, pues ambos anotaron y fueron esenciales para las victorias de sus selecciones.



Los goles de la selección peruana llegaron a los 20 minutos tras un gran remate de André Carrillo, y luego a los 41' y 64', Paolo Guerrero puso cifras definitivas en su auspicioso retorno a la selección peruana.



La presencia de Paolo Guerrero, quien jugó en su habitual posición de '9' le aportó un perfil mucho más ofensivo a Perú, que estará en el Grupo C de Rusia 2018 con Francia, Dinamarca y Australia.



Paolo Guerrero manifestó necesitar minutos para llegar en óptimas condiciones a Rusia 2018.

