Paolo Guerrero y su triste mensaje a todos los peruanos tras fallo del TAS que lo dejó sin Mundial [VIDEO]

Tomó la palabra. Este lunes por la mañana, el TAS amplió la sanción a Paolo Guerrero y lo dejó sin Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. Tras ello, el delantero de Flamengo mandó mensaje a todos los peruanos.



Como se sabe, el fallo del TAS le dio 8 meses más de sanción a Paolo Guerrero porque considera que tuvo cierto grado de culpa en el consumo de la sustancia encontrada (benzoilecgonina es el principal metabolito de la cocaína).



"Para mí es durísimo. Quiero pronunciarme hacia mis hinchas y amigos que siempre me apoyan día a día. El fútbol ha sido mi sueño y seguirá siendo mi sueño. Siempre he creído en el juego limpio, jamás he consumido algún tipo de drogas, porque no lo necesito. Siempre he sido profesional en todo sentido. Nunca me ha hecho falta consumir esas cosas. He llevado charlas de niño para saber qué cosas debo consumir", arrancó Paolo Guerrero.

"He sido claro en la última audiencia en ese aspecto, donde he dicho cómo mis padres me han criado de niño con todos los valores. Este tipo de cosas está fuera de mi alcance. En el transcurso de este proceso he demostrado que nunca he consumido una droga, eso ya fue probado. Este té no mejora el performance, eso ya fue probado en la FIFA, WADA y TAS", continuó el delantero.



"Yo estaba bajo el régimen de la FPF, tomé un té que el mozo no debió haber servido a un jugar profesional. Lo que no se prueba es cómo me pueden sacar del Mundial sin justificación o argumento".



"A personas que contribuyeron a as personas para esta injusticia, espero que puedan dormir en paz. Estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes medidas y acciones".



"A los hinchas que saben lo profesional que soy, les agradezco y les digo que crean en mi. Creo en la justicia y Dios y todo saldrá bien . Abrazo y saludos", cerró Paolo Guerrero.